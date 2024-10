Giovedì 3 ottobre è in onda in prima serata su Canale 5 la quinta puntata del Grande Fratello 2024. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.

La puntata si apre con un duro faccia a faccia tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi. Il confronto tra le due arriva dopo giorni di grande tensione e liti.

Dopo essere uscita dalla Casa, Ilaria Clemente torna al GF e annuncia di essere incinta: "Diventerete tutti zii. Aspettiamo una bambina".

Dopo settimane di presunti flirt e gelosie, Shaila Gatta sembra aver scelto Javier Martinez: "Lorenzo non può essere più di un amico per me. Mi voglio mettere in gioco con Javier".

Amanda Lecciso si emoziona abbracciando il suo ex marito Ivo e suo figlio Ninni. Clarissa Burt racconta ad Alfonso Signorini il grande amore provato per Massimo Troisi: "Ci sono storie e poi ci sono amori. Ci ho messo anni per guardare Il Postino".

Clarissa Burt è la prima eliminata di questa edizione del Grande Fratello. Nel giorno del suo 65esimo compleanno, Carmen Russo fa una sorpresa al marito Enzo Paolo Turchi: "Non potevo non festeggiare dopo i nostri 42 compleanni insieme".

Al termine della puntata, i concorrenti in nomination sono: Clayton Norcross, Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti e Yulia Bruschi.

