Clarissa Burt racconta l'intensa storia d'amore avuta con Massimo Troisi nel corso della puntata di giovedì 3 ottobre del Grande Fratello.

“Ci sono storie e poi ci sono amori”, confida l'attrice che ripercorre gli inizi del suo rapporto con l'attore, "Per corteggiarmi, Massimo mi ha mandato un camion pieno di legna. Ho ancora l’anello di fidanzamento di Massimo. Non potevo superare una cosa che lui aveva fatto".

Clarissa Burt si emoziona ripensando all'amore provato per Massimo Troisi. L'attrice confida il suo più grande rimpianto legato all'attore scomparso poche ore dopo la fine delle riprese de Il Postino: "Sono arrivata a Roma nel giorno in cui Massimo è volato con gli angeli. Io so cosa voleva dirmi. Però non c’ero, e ora lui non c’è".

"Cosa ti porti dentro di Massimo?", chiede Alfonso Signorini. "Massimo era divertente, un uomo molto riservato. Lui mi disse il successo non è stare sui rotocalchi ma è un’altra cosa. Sono stata vicina alla sua famiglia. Ho dovuto imparare l’italiano e il napoletano", racconta Clarissa Burt.

