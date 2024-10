“Amore, biondino, Enzo Paolo”. La voce di Carmen Russo riecheggia nella Casa del Grande Fratello durante un'emozionante sorpresa per il marito Enzo Paolo Turchi.

Carmen Russo entra nella Casa nel giorno del suo 65esimo compleanno e desidera spegnere le candeline della sua torta insieme all'amore della sua vita.

"Io e Maria siamo orgogliosissime di te. Io ti tengo d’occhio. Non potevo non festeggiare dopo i nostri 42 compleanni insieme. Maria ti vuole vedere sempre sorridente anche perché hai degli amici meravigliosi. Sei in forma”, sono le parole d'amore di Carmen per Enzo Paolo.

Il ballerino visibilmente emozionato non riesce a trattenere le lacrime vedendo sua moglie: "Non mi devi tradire. Se mi tradisci, io resto qui anche quando finisce il programma"

