I momenti più importanti degli episodi della serie turca La notte nel cuore andati in onda il 15 luglio su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 22, 23 e 24 della nuova serie turca La notte nel cuore, andati in onda martedì 15 luglio e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Hikmet va ad Aksu per conoscere la vera identità dei due gemelli.

Esat organizza un'aggressione a Nuh. Cihan comunica al padre la sua decisione di divorziare da Sevilay.

Tahsin si propone di aiutare Nuh a vendicarsi di Esat. Nuh fa rapire Esat da tre uomini.

Tahsin accetta di entrare in società con Samet. Hikmet chiede a Samet cosa farebbe se scoprisse il segreto di Sumru.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 6 luglio su Canale 5.

