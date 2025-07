La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda martedì 15 luglio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda martedì 15 luglio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Una scena di La notte nel cuore

La notte nel cuore: la trama del 15 luglio

Tahsin è ospite a cena dei Sansalan. Durante la serata, Esat torna furioso e vuole vedere Nuh. Lo affronta, chiedendogli chi si crede di essere per averlo lasciato in mezzo al nulla e lo intima di rivelare la sua vera identità. Nuh si rivolge a Sumru, chiedendole se vuole rispondere lei a questa domanda.

La donna sviene, sbatte la testa e viene portata in ospedale. I due gemelli vanno a trovarla mentre è in terapia intensiva. Nihayet si assume la colpa dell'accaduto, dicendo di essere lei la causa del comportamento viziato e sfrontato di Nuh e Melek.

Nel frattempo, Hikmet, sospettosa e diffidente, vuole vederci chiaro e parte per Aksu, alla ricerca di risposte sulla vera identita' dei due gemelli.

Hikmet, di ritorno da Kayseri, avendo appreso che Nuh e Melek sono figli illegittimi di Sumru, ha in programma di distruggere quest'ultima. Nuh e Melek continuano a sperare che la loro madre li riconosca pubblicamente, ma Sumru, che pur lo vorrebbe, si limita ancora a clandestine manifestazioni d'affetto.

Intanto Cihan comunica al padre la sua decisione di divorziare da Sevilay. Samet, per risollevarsi dai guai finanziari, propone a Tahsin di entrare in società. Tashin accetta, mosso probabilmente da antichi rancori nei confronti degli Sansalan e desideroso di riscatto.

Nel frattempo, Nuh tenta un riavvicinamento con Sevilay che si sottrae per rispetto alla sua condizione di donna sposata. Esat organizza un'aggressione a Nuh il quale giura vendetta. Per riprendersi, ricorre a Tahsin il quale, durante la sua permanenza gli rivela di essere perfettamente a conoscenza del suo segreto: sa che lui e Melek sono figli di Sumru.

Cihan assume Melek come sua assistente contro il volere del padre. Nuh fa rapire Esat da tre uomini e lo fa portare in un capannone, per una resa dei conti.

Hikmet torna da un piccolo viaggio ad Aksu e inizia a stuzzicare Sumru e a metterla in difficoltà di fronte a Samet, raccontando di una sua conoscente, sposata, che anni prima ha avuto due gemelli e li ha abbandonati. Racconta che il marito di questa donna, una volta scoperto il fatto, ha cacciato la moglie di casa e chiede a Samet cosa farebbe se quel marito fosse lui, se scoprisse che Sumru ha due gemelli che tiene nascosti da circa trent'anni.

