Beatrice Luzzi contro Anita Olivieri: "Con Giuseppe sei stata cattiva"

Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri sono sempre più lontani. Dopo le critiche di Beatrice Luzzi, Anita scoppia in lacrime: "Stavo per uscire per colpa di Beatrice"

Il rapporto tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri è al centro di numerose discussioni nella Casa del Grande Fratello. L'amicizia tra i due inquilini sembra essere arrivata al capolinea: la ragazza decide di allontanarsi da Giuseppe anche per la gelosia del ragazzo nei suoi confronti.

Dopo aver ascoltato alcune critiche di Beatrice Luzzi in una clip, Anita Olivieri scoppia in lacrime: “Lei è una persona che non si analizza mai. Ti consiglio uno psicologo quando usciamo. Io non ho mai più parlato di lei. Io non guardo Beatrice. Giuseppe sa che stavo male per colpa di Beatrice, stavo per uscire per colpa di Beatrice. Voglio uscire serena".

Beatrice Luzzi contro Anita Olivieri al Grande Fratello

"Io pensavo che il nostro rapporto fosse migliorato. Io ho fatto il mio percorso e so quanto mi è costato convivere con lei. Lei esce uguale a come è entrata. Quello che ho visto è un video terrificante”, aggiunge Anita tra le lacrime parlando del rapporto con Beatrice Luzzi.

Beatrice Luzzi, che ha sempre avuto un rapporto complicato con la ragazza, risponde a tono: “Purtroppo dall’inizio del nostro percorso ho preso tante offese. Io ho fatto un passo indietro quando lei voleva passare del tempo con Giuseppe. Io sono rimasta neutra nei loro confronti. Quando però vedo Giuseppe che torna malconcio e lei improvvisamente si rende conto che deve fare il suo percorso e lo butta, io lo trovo un comportamento cattivo".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE