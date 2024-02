Al termine della puntata del 28 febbraio del Grande Fratello, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi hanno una nuova lite.

Nel corso degli ultimi giorni, Anita e Giuseppe si sono allontanati sempre di più e hanno avuto modo di confronti durante la diretta insieme ad Alfonso Signorini.

"Sono molto sicura. Ho detto da adesso in poi non mi parlare più", inizia Anita che sembra aver deciso di allontanarsi definitivamente dall'amico.

Giuseppe Garibaldi contro Anita Olivieri

Giuseppe critica l'inquilina per le parole utilizzate per definirlo durante la puntata: "Non hai detto neanche una parola buona nei miei confronti. Ti sei comportata bene? Mi devi rispondere, devi fare la persona matura. Mi hai fatto passare per quello geloso".

"Io devo difenderti dalle tue parole? Erano tutte cose che ti avevo già detto davanti. Mi stai chiedendo che io cambiassi le tue parole", replica Anita.

Anita sembra decisa a non voler chiarire con l'amico e si sposta in un'altra stanza: "Non mi parlare più perché non ho niente da dirti. Non voglio sentire altre cose assurde".

Le lacrime di Giuseppe Garibaldi

Dopo lo scontro con Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi si sfoga. "È normale che tu ci sia rimasto male. Anche lei non ha fatto una bella figura", dichiara Simona Tagli a Giuseppe.

"Sono tranquillo, è solo un momento di sfogo. Ora mi passa", afferma Giuseppe parlando con Federico Massaro mentre cerca di trattenere le lacrime.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE