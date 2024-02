Mercoledì 28 febbraio in prima serata su Canale 5 va in onda la quarantesima puntata del Grande Fratello. Ecco cosa sta succedendo durante la diretta di Canale 5.

La puntata inizia con il malcontento di Massimiliano Varrese, nominato dai concorrenti più giovani della Casa.

È poi il momento del confronto tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, la cui amicizia è in crisi: "Comportandosi così, anche se non fosse innamorato di me, fa capire che c’è qualcosa di più perché così non è normale". Il concorrente si giustifica: "Io ho donato tanto a lei, magari donando questo amore è subentrata anche un po’ di possessività per sapere dov’è e cosa fa".

Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello

I primi due concorrenti a salvarsi dal rischio eliminazione sono Marco Maddaloni e Grecia Colmenares.

Torna a far discutere il rapporto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti: "Fuori da questo contesto dovremo affrontare molte cose e capire se realmente potremo stare insieme", dichiara l'inquilina.

Arriva il secondo verdetto del televoto: Federico Massaro e Simona Tagli sono salvi.

Alessio Falsone incontra il padre Domenico e non riesce a trattenere le lacrime: "Mi ha insegnato tutto".

