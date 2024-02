Paolo Masella, l'emozionante incontro con la madre: "Devi parlare con papà"

"Mamma è tutto, è come l'ossigeno. Dà un senso alla mia vita". Nella Casa del Grande Fratello, Paolo Masella rivede la madre dopo cinque mesi e non riesce a trattenere le lacrime per l'emozione: "Voglio vedere un sorriso sincero sul suo viso, mai forzato."

"Quanto sei bello", dice mamma Sandra, visibilmente commossa di rivederlo dopo tanto tempo. "Voglio che tu pensi a te stesso, non voglio che tu sia sempre preoccupato per me".

Paolo Masella incontra mamma Sandra

La donna gli spiega che vorrebbe che Paolo riallacciasse i rapporti con suo padre, nonostante i problemi legati all’abuso di alcool: "Quando uscirai da qui, devi sederti con tuo padre e ascoltare un po' della sua vita, le sue sofferenze e ciò che lo ha portato a essere così. Da ciò potrai capire molte cose, amore mio. E insieme potrete iniziare un percorso. Devi imparare ad ascoltare".

Ai due si unisce poi Letizia Petris, con cui Paolo ha iniziato una storia d'amore durante la sua permanenza nella Casa: "Letizia sarà al mio fianco, l'ho scelta come la donna della mia vita e ci siamo scelti reciprocamente. Se scelgo una persona, la scelgo per sempre. Non ci sono giochi in questo contesto", dichiara il concorrente.

