La puntata del Grande Fratello di mercoledì 28 febbraio si è conclusa, come sempre, con le nomination dei concorrenti.

Beatrice Luzzi è stata eletta dal pubblico come prima finalista, quindi partecipa alle nomination ma non può essere nominata. Anche Massimiliano Varrese, il meno votato dal pubblico e quindi a rischio eliminazione, non può essere nominato.

Chi vuoi salvare tra Anita, Perla e Simona?

Al termine delle nomination, sia quelle palesi che quelle segrete con i piramidali, sono tre le concorrenti che si sfideranno al televoto: Simona Tagli, Anita Olivieri e Perla Vatiero.

L'inquilina meno votata sarà la seconda candidata all'eliminazione insieme a Massimiliano.

