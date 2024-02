Alessio Falsone incontra il padre Domenico nella casa del Grande Fratello e non trattiene l'emozione

"Tutto quello che so me l'ha insegnato lui". Alessio Falsone parla così di suo padre Domenico prima di incontrarlo durante la puntata del Grande Fratello di mercoledì 28 febbraio. Nella Mystery Room, il concorrente condivide gli insegnamenti ricevuti dal genitore: "Mi ha insegnato a fare del bene, perché il bene torna. Mi ha insegnato le responsabilità, a chiedere scusa, a rialzarmi, a meritarmi le cose, dandomi l'esempio. Lui è il cardine della mia vita. Mamma e papà sono le uniche persone che non vorrei mai deludere".

Padre e figlio condividono la passione per il calcio: "Questo è un pallone che mi ha regalato qualche mese fa", racconta Alessio, trovando il pallone all'interno di un pacco regalo rosso. Sul pallone, una dedica del padre: "Non posso promettere di essere qui per tutto il resto della tua vita, ma posso prometterti di amarti sempre".

Alessio Falsone incontra il padre Domenico al Grande Fratello

Domenico Falsone entra quindi nella Mystery Room per incontrare il figlio, che non riesce a trattenere l'emozione: "Siamo molto fieri di te. Le promesse che ti ho fatto da piccolo le manterrò sempre fino a quando ci sarò. Ne abbiamo passati di campi sportivi, centinaia!".

