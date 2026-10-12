"Abbiamo 5 consulenze che vanno ad affrontare tutti i temi che sono stati sviscerati, dal nostro punto di vista in modo criticabile, da parte delle consulenze della Procura della Repubblica. Tutte verranno confutate - dichiara in collegamento Liborio Cataliotti, che prosegue - Noi ci sentiamo forti su tutto, ma c'è un dato riguardo le impronte per terra: ce ne sono 25. Se sono più piccole del piede di Andrea Sempio si tratta di una prova che esclude che Andrea Sempio sia colpevole". L'avvocato di Andrea Sempio prosegue il suo intervento a Dentro la notizia : "Abbiamo replicato, ottenendo risultati completamente opposti, tutte le verifiche fatte dalla Procura della Repubblica e dalla difesa di Alberto Stasi. Abbiamo lavorato con medici, con professori universitari, sull'impronta 33 abbiamo fatto altrettanto. Tutte quelle sperimentazioni le abbiamo rifatte".

Sempre a Dentro la notizia, Librorio Cataliotti aveva fatto una riflessione riguardo le madri dei tre protagonisti del caso del delitto di Garlasco, ovvero quelle di Chiara Poggi, Andrea Sempio e Alberto Stasi.

"Oltre ovviamente alla povera Chiara Poggi, queste madri sono le tre grandi vittime di questa tristissima vicenda giudiziaria e soprattutto umana - aveva dichiarato l'avvocato di Andrea Sempio nel corso della puntata di giovedì 8 ottobre - Esprimo un sentimento di vicinanza a tutte e tre perché tutte e tre, in modo diverso, hanno reagito alle proprie intime sofferenze: una tentando di togliersi la vita, una difendendo con le unghie il figlio e l'altra chiudendosi fino a pochi giorni fa nel silenzio. Tutte e tre vanno rispettate e, per chi abbia occasione di incontrarle, vanno trattate con i guanti, come ho tentato di fare io con la mamma di Andrea Sempio nell'unica occasione in cui l'ho vista".

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