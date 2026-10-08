Garlasco, Cataliotti: "Le madri di Chiara Poggi, Andrea Sempio e Alberto Stasi sono le tre grandi vittime di questa tristissima vicenda"

A Dentro la notizia si torna a parlare del delitto di Garlasco. In collegamento, Librorio Cataliotti, avvocato difensore di Andrea Sempio che, interpellato da Gianlugi Nuzzi, fa una riflessione riguardo le madri dei tre protagonisti di questo caso, quelle di Chiara Poggi, Andrea Sempio e Alberto Stasi.

"Oltre ovviamente alla povera Chiara Poggi, queste madri sono le tre grandi vittime di questa tristissima vicenda giudiziaria e soprattutto umana - dichiara Cataliotti - Esprimo un sentimento di vicinanza a tutte e tre perché tutte e tre, in modo diverso, hanno reagito alle proprie intime sofferenze: una tentando di togliersi la vita, una difendendo con le unghie il figlio e l'altra chiudendosi fino a pochi giorni fa nel silenzio. Tutte e tre vanno rispettate e, per chi abbia occasione di incontrarle, vanno trattate con i guanti, come ho tentato di fare io con la mamma di Andrea Sempio nell'unica occasione in cui l'ho vista".