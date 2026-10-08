Garlasco, Cataliotti: "Le madri di Chiara Poggi, Andrea Sempio e Alberto Stasi sono le tre grandi vittime di questa tristissima vicenda"

A Dentro la notizia si torna a parlare del delitto di Garlasco. In collegamento, Librorio Cataliotti, avvocato difensore di Andrea Sempio che, interpellato da Gianlugi Nuzzi, fa una riflessione riguardo le madri dei tre protagonisti di questo caso, quelle di Chiara Poggi, Andrea Sempio e Alberto Stasi.
"Oltre ovviamente alla povera Chiara Poggi, queste madri sono le tre grandi vittime di questa tristissima vicenda giudiziaria e soprattutto umana - dichiara Cataliotti - Esprimo un sentimento di vicinanza a tutte e tre perché tutte e tre, in modo diverso, hanno reagito alle proprie intime sofferenze: una tentando di togliersi la vita, una difendendo con le unghie il figlio e l'altra chiudendosi fino a pochi giorni fa nel silenzio. Tutte e tre vanno rispettate e, per chi abbia occasione di incontrarle, vanno trattate con i guanti, come ho tentato di fare io con la mamma di Andrea Sempio nell'unica occasione in cui l'ho vista".
Riguardo invece le intercettazioni in cui la madre di Andrea Sempio si esprimeva con toni forti verso Chiara Poggi e i suoi genitori, Liborio Cataliotti aggiunge: "Pur non essendo mia cliente mi scuso a nome suo, perché credo di poter interpretare in questi termini quello che ha detto, ovvero che è stato uno sfogo e un momento di debolezza intima, credo che queste siano da ritenersi già delle scuse. Questi termini sono stati il preludio di un tentativo di un gesto estremo, credo vadano capiti e inquadrati nel contesto in cui sono state dette".