This Is Me torna prossimamente su Canale 5 con due imperdibili serate evento condotte da Silvia Toffanin, dedicate alla forza del talento, del sogno e dell'amore.



Il format ha preso il via nel 2024, con un viaggio nel percorso dei giovani talenti usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Tra i protagonisti della prima edizione, grandi artisti del panorama musicale italiano, come Elodie, Emma, Alessandra Amoroso, Irama e Annalisa, ma anche star della danza come Giulia Stabile, Mattia Zenzola, Andreas Muller e Elena D'Amario.

Il successo della trasmissione si è ripetuto nel 2025, con grandi ospiti dal mondo dello sport e dello spettacolo: da Laura Pausini a Zlatan Ibrahimović, da Christian De Sica a Lorella Cuccarini.



This Is Me si rinnova dunque per il terzo anno consecutivo con due nuovi appuntamenti da non perdere prossimamente in onda su Canale 5.