Halit viene in possesso di una foto compromettente di Nadir e crede di averlo in pugno. Tuttavia, Nadir ricatta Yildiz e la obbliga a rubare la foto al marito. Lei esegue gli ordini e porta a Nadir la foto e il cellulare di Halit, ma non prima di aver salvato lo scatto in questione sul suo cellulare.



Dopo aver visto Halit uscire furioso da casa sua, Kaya chiede spiegazioni a Ender, la quale gli rivela di essere stata accusata di furto da Halit. Quando Ender scopre che il furto ai danni di Halit è stato orchestrato da Nadir, intuisce immediatamente il coinvolgimento di Yildiz e decide di affrontarla. Yildiz nega l'accusa, ma capisce che Ender ha scoperto tutto.



Nadir convince Yigit ad andare in un casinò, mentendo sulla proprietà del locale e cercando di spingerlo al gioco d'azzardo. Yigit, però, sospetta che il locale appartenga proprio a Nadir e ne parla con Ender.



Ender, sempre più collaborativa nei confronti di Sahika, le rivela che Nadir gestisce un casinò clandestino. Nel frattempo, convoca Caner e gli affida il compito di creare un invito digitale da inviare a Yildiz per attirarla all'evento di beneficenza di una finta associazione, Mare Affollato. Yildiz, tutta contenta, decide di andarci e si fa accompagnare da una riluttante Zehra. Giunte sul posto, le due donne si ritrovano coinvolte in una retata della polizia, organizzata da Sahika e Halit.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il mercoledì in prima serata e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.