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Forbidden Fruit

SERIE TV16 aprile 2026

Forbidden Fruit in prima serata, la puntata del 15 aprile in streaming

L'episodio serale della serie turca, in onda mercoledì 15 aprile in prima serata su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity
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Negli ultimi episodi della serie turca Forbidden Fruit 3 (Yasak Elma), trasmessa mercoledì 15 aprile in prima serata su Canale 5, Nadir ricatta Yildiz e la costringe a rubare una foto ad Halit, attirandosi le ire di Ender.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3 in prima serata, la trama della puntata del 15 aprile

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 3
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 3

Halit viene in possesso di una foto compromettente di Nadir e crede di averlo in pugno. Tuttavia, Nadir ricatta Yildiz e la obbliga a rubare la foto al marito. Lei esegue gli ordini e porta a Nadir la foto e il cellulare di Halit, ma non prima di aver salvato lo scatto in questione sul suo cellulare.

Dopo aver visto Halit uscire furioso da casa sua, Kaya chiede spiegazioni a Ender, la quale gli rivela di essere stata accusata di furto da Halit. Quando Ender scopre che il furto ai danni di Halit è stato orchestrato da Nadir, intuisce immediatamente il coinvolgimento di Yildiz e decide di affrontarla. Yildiz nega l'accusa, ma capisce che Ender ha scoperto tutto.

Nadir convince Yigit ad andare in un casinò, mentendo sulla proprietà del locale e cercando di spingerlo al gioco d'azzardo. Yigit, però, sospetta che il locale appartenga proprio a Nadir e ne parla con Ender.

Ender, sempre più collaborativa nei confronti di Sahika, le rivela che Nadir gestisce un casinò clandestino. Nel frattempo, convoca Caner e gli affida il compito di creare un invito digitale da inviare a Yildiz per attirarla all'evento di beneficenza di una finta associazione, Mare Affollato. Yildiz, tutta contenta, decide di andarci e si fa accompagnare da una riluttante Zehra. Giunte sul posto, le due donne si ritrovano coinvolte in una retata della polizia, organizzata da Sahika e Halit.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il mercoledì in prima serata e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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