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SERIE TV09 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 9 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 9 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 9 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 9 ottobre

Gulenay Kalkan (Feride) e Melisa Dogu (Asuma) in una scena di Forbidden Fruit 4
Gulenay Kalkan (Feride) e Melisa Dogu (Asuma) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz e Asuman vorrebbero provare alcuni trattamenti di chirurgia estetica. Alla fine si sottopone soltanto la madre, la quale fatica a rimediare agli effetti sul suo viso e, per nascondere quanto accaduto a Feride, Yildiz propone una cena di famiglia a lume di candela.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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