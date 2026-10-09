La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 9 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz e Asuman vorrebbero provare alcuni trattamenti di chirurgia estetica. Alla fine si sottopone soltanto la madre, la quale fatica a rimediare agli effetti sul suo viso e, per nascondere quanto accaduto a Feride, Yildiz propone una cena di famiglia a lume di candela.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.