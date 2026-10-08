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SERIE TV08 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata dell'8 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda l'8 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 8 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata dell'8 ottobre

Nesrin Cavadzade (Şahika) in una puntata di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Şahika) in una puntata di Forbidden Fruit 4

Ender e Shaika celebrano la vittoria del loro piano dopo aver ripreso il controllo delle azioni delle holding, mettendo così Hasan Ali di fronte alla propria sconfitta.

Intanto, Shaika coinvolge Mahmut nei suoi piani e rivela di avergli mentito sulla morte del padre. 

Il tentativo di Zehra di suscitare la gelosia di Mert attraverso una finta sparizione, invece, si rivela un fallimento e la lascia delusa e frustrata.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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