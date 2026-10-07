La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 7 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ozgur, il proprietario del locale, annuncia a Yildiz che dovrà venderlo in quanto ha bisogno di denaro.
Yildiz vorrebbe far comprare il locale a Cagatay, per questo si inventa di essere incinta. Quella sera Hasan Ali invita Cansu alla cena di famiglia, e la ragazza, avendo sentito da Emir e Caner che Yildiz è incinta, si congratula con lei davanti a tutti.
Cagatay e tutta la famiglia rimangono scioccati e Yildiz si trova costretta a dire la verità.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.