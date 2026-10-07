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SERIE TV07 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 7 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 7 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 7 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 7 ottobre

Emre Dinler (Omer) e Nilperi Sahinkaya (Cansu) in una scena di Forbidden Fruit 4
Emre Dinler (Omer) e Nilperi Sahinkaya (Cansu) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ozgur, il proprietario del locale, annuncia a Yildiz che dovrà venderlo in quanto ha bisogno di denaro.

Yildiz vorrebbe far comprare il locale a Cagatay, per questo si inventa di essere incinta. Quella sera Hasan Ali invita Cansu alla cena di famiglia, e la ragazza, avendo sentito da Emir e Caner che Yildiz è incinta, si congratula con lei davanti a tutti.

Cagatay e tutta la famiglia rimangono scioccati e Yildiz si trova costretta a dire la verità.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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