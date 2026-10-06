La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 6 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz ed Emir iniziano a sospettare che Sahika sia ancora viva e si nasconda nell’abitazione di Ender. Decisi a scoprire la verità, tentano di entrare nell’appartamento, ma Ender li sorprende e li invita a entrare, negando di nascondere Sahika.
Nel frattempo, Hasan Ali ha la pressione alta per la tensione e viene ospitato da Cagatay, che decide di prendersi cura di lui.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.