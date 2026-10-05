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SERIE TV05 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 5 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 5 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 5 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 5 ottobre

Gulenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4
Gulenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4

Feride invita le sue amiche a conoscere Yildiz e le dona una preziosa collana di famiglia, suscitando la felicità di Cagatay. Durante una cena, però, la comparsa di Cansu mette quest’ultimo in difficoltà e alimenta i dubbi di Yildiz e Feride.

Nel frattempo, Sahika riesce a coinvolgere Ender e Caner nel suo piano per sposare Hasan Ali. Insospettita dalle parole di Zehra sul ritorno di Sahika, Yildiz vuole saperne di più, mentre Ender ricatta Hasan Ali.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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