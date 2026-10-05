La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 5 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Feride invita le sue amiche a conoscere Yildiz e le dona una preziosa collana di famiglia, suscitando la felicità di Cagatay. Durante una cena, però, la comparsa di Cansu mette quest’ultimo in difficoltà e alimenta i dubbi di Yildiz e Feride.
Nel frattempo, Sahika riesce a coinvolgere Ender e Caner nel suo piano per sposare Hasan Ali. Insospettita dalle parole di Zehra sul ritorno di Sahika, Yildiz vuole saperne di più, mentre Ender ricatta Hasan Ali.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.