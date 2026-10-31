La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 31 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika fa la cantante insieme a Zehra e Hayati è il loro manager. Ender è la migliore amica di Cansu ed è sposata con Sedai, che è a capo dell'azienda.
Cansu - che bullizza Feride dentro casa a insaputa del marito Cagatay - scopre del risveglio di Yildiz e va su tutte le furie. Confessa a Ender i suoi timori in merito al ritorno di Yildiz, ma Ender la rassicura dicendole che è disposta anche a far mobilitare gli uomini di suo marito Sedai per aiutarla.
Ender scopre poi che Sahika ha iniziato a esibirsi in nuovo locale e, insieme al marito, pianifica un modo per metterle i bastoni fra le ruote.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 16:00 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.