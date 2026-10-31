Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Forbidden Fruit
SERIE TV31 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 31 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 31 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 31 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 31 ottobre

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika fa la cantante insieme a Zehra e Hayati è il loro manager. Ender è la migliore amica di Cansu ed è sposata con Sedai, che è a capo dell'azienda.

Cansu - che bullizza Feride dentro casa a insaputa del marito Cagatay - scopre del risveglio di Yildiz e va su tutte le furie. Confessa a Ender i suoi timori in merito al ritorno di Yildiz, ma Ender la rassicura dicendole che è disposta anche a far mobilitare gli uomini di suo marito Sedai per aiutarla.

Ender scopre poi che Sahika ha iniziato a esibirsi in nuovo locale e, insieme al marito, pianifica un modo per metterle i bastoni fra le ruote.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 16:00 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Love or Money?
  • In sua difesa
  • Love devotion
  • Triangolo d'amore
  • Il prezzo del tradimento
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • Il peccato e la vergogna
  • High school secrets
  • Too young to love me
  • Rosy Abate - La serie
  • Forget me not
  • I segreti della porta accanto