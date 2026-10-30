La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 30 ottobre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Yildiz si risveglia in ospedale dopo cinque anni di coma e grazie a Asuman, Emir e Caner scopre che sono cambiate tante cose.

Cagatay si è risposato con Cansu e ha avuto l’affidamento di Halit Can, mentre Hasan Ali vende kebab insieme a Omer.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 16:00 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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