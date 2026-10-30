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Forbidden Fruit
SERIE TV30 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 30 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 30 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 30 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 30 ottobre

Erdal Özyağcılar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4
Erdal Özyağcılar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz si risveglia in ospedale dopo cinque anni di coma e grazie a Asuman, Emir e Caner scopre che sono cambiate tante cose.

Cagatay si è risposato con Cansu e ha avuto l’affidamento di Halit Can, mentre Hasan Ali vende kebab insieme a Omer.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 16:00 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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