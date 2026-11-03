Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Forbidden Fruit
SERIE TV03 novembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 3 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 3 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 3 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 3 novembre

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Dopo i continui scontri con Cagatay, Cansu - spinta da Ender - decide di eliminare Yildiz e con la scusa di andare a prendere Halit Can a scuola, la convince a salire in auto con lei.

Proprio quando Cansu, lanciata a tutta velocità, sta cadendo in un baratro, Yildiz si risveglia, tra le fiamme, nella villa di Hasan Ali. La storia del coma è stata solo un terribile incubo.

Rimessi completamente dall'incidente, Yildiz e Cagatay riprendono la loro vita normale.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Due sorelle e un miliardario
  • Il prezzo del tradimento
  • Love or Money?
  • In sua difesa
  • Love devotion
  • Triangolo d'amore
  • I segreti della porta accanto
  • Forget me not
  • Too young to love me
  • Rosy Abate - La serie
  • High school secrets
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • Il peccato e la vergogna