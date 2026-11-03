La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 3 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Dopo i continui scontri con Cagatay, Cansu - spinta da Ender - decide di eliminare Yildiz e con la scusa di andare a prendere Halit Can a scuola, la convince a salire in auto con lei.
Proprio quando Cansu, lanciata a tutta velocità, sta cadendo in un baratro, Yildiz si risveglia, tra le fiamme, nella villa di Hasan Ali. La storia del coma è stata solo un terribile incubo.
Rimessi completamente dall'incidente, Yildiz e Cagatay riprendono la loro vita normale.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.