La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 29 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika organizza un piano per riavvicinare Cagatay e Yildiz, facendo in modo che restino soli in casa e chiudendoli a chiave in camera da letto.
Mentre Sahika esce a cena con Hasan Ali, Cansu appicca un incendio alla villa.
Dopo una lunga degenza in ospedale, Yildiz si risveglia e chiede subito notizie di Cagatay e del piccolo Halit Can.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.