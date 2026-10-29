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Forbidden Fruit
SERIE TV29 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 29 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 29 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 29 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 29 ottobre

Berk Oktay (Cagatay) e Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Cagatay) e Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika organizza un piano per riavvicinare Cagatay e Yildiz, facendo in modo che restino soli in casa e chiudendoli a chiave in camera da letto.

Mentre Sahika esce a cena con Hasan Ali, Cansu appicca un incendio alla villa.

Dopo una lunga degenza in ospedale, Yildiz si risveglia e chiede subito notizie di Cagatay e del piccolo Halit Can.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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