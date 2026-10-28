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Forbidden Fruit
SERIE TV28 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 28 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 28 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 28 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 28 ottobre

Şevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Şevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Dopo essere stato allontanato dal padre, Omer trova ospitalità da Hasan Ali.

Nel frattempo, Yildiz affronta Cansu e scopre che potrebbe essere stata assunta da Ender e Sahika per dividerla da Cagatay.

Sentendosi messa in ombra da Sahika, Ender decide di conquistare il favore di Hasan Ali regalandogli un prezioso pezzo d’antiquariato.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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