La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 28 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Dopo essere stato allontanato dal padre, Omer trova ospitalità da Hasan Ali.
Nel frattempo, Yildiz affronta Cansu e scopre che potrebbe essere stata assunta da Ender e Sahika per dividerla da Cagatay.
Sentendosi messa in ombra da Sahika, Ender decide di conquistare il favore di Hasan Ali regalandogli un prezioso pezzo d’antiquariato.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.