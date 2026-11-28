La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 28 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender inizia a temere che Kaya sia complice di un inganno orchestrato da Sahika. Mentre sono a cena, ascolta una sua chiamata in cui l'uomo rivela di non avere nessun motivo per rimanere a Istanbul, lasciandola spiazzata.
Yildiz convince Cagatay ad accompagnarla dalla dottoressa per dargli prova della sua gravidanza; così, quando Feride tenta di convincere il figlio che si tratti di un inganno, lui la smentisce prontamente.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.