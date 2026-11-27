La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 28 novembre dalle 15:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sahika spinge Kaya a vendicarsi di Ender, ma lui rifiuta perché ancora innamorato di lei.
Yildiz programma una visita medica e convince poi Cagatay ad accompagnarla dalla dottoressa per dargli prova della gravidanza.
Cansu viene sfrattata.