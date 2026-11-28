La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 30 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Hasan Ali organizza una festa per celebrare l'arrivo del nuovo nipote.
Cansu fa irruzione al ricevimento: armata, la donna fa partire un colpo di pistola letale che causa la morte di Sahika.
Al funerale di Sahika partecipano tutti i protagonisti di Forbidden Fruit.