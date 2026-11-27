La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 27 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Emir convince Zehra a fingersi la sua fidanzata per evitare un matrimonio combinato con Necla, un’ex vicina d’infanzia. Zehra, però, esagera e spaventa la donna che colpisce Emir dopo aver scoperto della messinscena.
Hasan Ali, felice della gravidanza di Yildiz organizza una festa che rispetta la tradizione.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.