La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 27 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Hasan Ali va a trovare Yildiz in albergo; riesce a convincerla a trasferirsi momentaneamente a da lui, dopo averle rivelato di aver cacciato di casa Cansu. Anche se Cansu non c'è più, da Hasan Ali Yildiz dovrà comunque fare i conti con la presenza opprimente di Sahika.
Sola e senza un posto dove andare, Cansu cerca prima il sostegno di Emir e poi quello di Ender, ma viene respinta da entrambi. Furiosa e con le spalle al muro, Cansu giura vendetta a tutti prima di andarsene.
Sahika convince Hasan Ali a organizzare una cena fuori per lasciare Yildiz e Cagatay completamente soli a casa, sperando di favorire una riappacificazione.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.