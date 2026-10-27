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Forbidden Fruit
SERIE TV27 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 27 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 27 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 27 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 27 ottobre

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Hasan Ali va a trovare Yildiz in albergo; riesce a convincerla a trasferirsi momentaneamente a da lui, dopo averle rivelato di aver cacciato di casa Cansu. Anche se Cansu non c'è più, da Hasan Ali Yildiz dovrà comunque fare i conti con la presenza opprimente di Sahika.

Sola e senza un posto dove andare, Cansu cerca prima il sostegno di Emir e poi quello di Ender, ma viene respinta da entrambi. Furiosa e con le spalle al muro, Cansu giura vendetta a tutti prima di andarsene.

Sahika convince Hasan Ali a organizzare una cena fuori per lasciare Yildiz e Cagatay completamente soli a casa, sperando di favorire una riappacificazione.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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