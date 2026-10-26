La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 26 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ferita dalle bugie del marito, Yildiz ha deciso di lasciare la casa e di rifugiarsi in un hotel insieme al piccolo Halit Can. Nonostante le insistenze della madre Asuman, la donna è irremovibile e non sembra intenzionata a tornare sui suoi passi.
Nel frattempo, Cagatay si confida con la madre Feride e con l’amica Guler, dichiarandosi pronto a fare qualsiasi cosa pur di salvare il suo matrimonio.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.