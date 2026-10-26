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Forbidden Fruit
SERIE TV26 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 26 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 26 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 26 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 26 ottobre

Kuzey Gezer (Halit Can) in una scena di Forbidden Fruit 4
Kuzey Gezer (Halit Can) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ferita dalle bugie del marito, Yildiz ha deciso di lasciare la casa e di rifugiarsi in un hotel insieme al piccolo Halit Can. Nonostante le insistenze della madre Asuman, la donna è irremovibile e non sembra intenzionata a tornare sui suoi passi.

Nel frattempo, Cagatay si confida con la madre Feride e con l’amica Guler, dichiarandosi pronto a fare qualsiasi cosa pur di salvare il suo matrimonio.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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