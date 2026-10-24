La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 24 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Nella villa di Hasan Ali regna il caos dopo la morte di Mahmut e tutti i sospetti iniziano a ricadere su Sahika.
Yildiz va via di casa, pensando di essere stata tradita da Cagatay, ma scopre poi che l’incontro incriminato era stato organizzato da Emir e Caner con l’intento di smascherare Cansu.
Sahika rivela a Hasan Ali che Cansu ha mentito sulla sua identità e quest’ultima, ormai scoperta, viene cacciata dalla villa e promette di vendicarsi.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.