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Forbidden Fruit
SERIE TV24 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 24 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 24 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 24 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 24 ottobre

Nilperi Sahinkaya (Cansu) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nilperi Sahinkaya (Cansu) in una scena di Forbidden Fruit 4

Nella villa di Hasan Ali regna il caos dopo la morte di Mahmut e tutti i sospetti iniziano a ricadere su Sahika.

Yildiz va via di casa, pensando di essere stata tradita da Cagatay, ma scopre poi che l’incontro incriminato era stato organizzato da Emir e Caner con l’intento di smascherare Cansu.

Sahika rivela a Hasan Ali che Cansu ha mentito sulla sua identità e quest’ultima, ormai scoperta, viene cacciata dalla villa e promette di vendicarsi.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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