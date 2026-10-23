Forbidden Fruit 4, Mahmut muore?

Nella puntata della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma ) andata in onda nel pomeriggio di Canale 5 venerdì 23 ottobre e disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , un colpo di scena riguarda uno dei personaggi più controversi della serie turca: Sahika . La donna viene aggredita da Mahmut che muore dopo una colluttazione con lei. Nel video qui sopra, la puntata integrale di Forbidden Fruit 4 di venerdì 23 ottobre.

Nell'episodio di Forbidden Fruit 4 andato in onda su Canale 5 il 23 ottobre, Mahmut fraintende un ordine di Hasan Ali e fa irruzione a casa dove si trova Sahika per ucciderla con una corda. La donna si accorge subito dell'irruzione di Mahmut - con il volto coperto - nell'abitazione e reagisce aggredendolo a sua volta. La colluttazione finisce con un colpo di scena: Mahmut muore con la testa sanguinante a seguito di un duro colpo. Sarà stata Sahika a ucciderlo? La donna trova il modo di coinvolgere Zehra: riuscirà a far cadere la colpa su di lei?

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