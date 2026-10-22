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Forbidden Fruit
SERIE TV22 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 22 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 22 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 22 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 22 ottobre

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika si avvicina ad Hasan Ali facendosi fotografare con Halit Can. Nel frattempo, Cagatay, Emir e Caner organizzano un piano per smascherare Cansu.

Dopo una finta lite con Yildiz, Cagatay si finge ubriaco e porta Cansu in hotel. La ragazza cade nella trappola e lui le rivela di conoscere il suo inganno.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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