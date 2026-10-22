La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 22 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika si avvicina ad Hasan Ali facendosi fotografare con Halit Can. Nel frattempo, Cagatay, Emir e Caner organizzano un piano per smascherare Cansu.
Dopo una finta lite con Yildiz, Cagatay si finge ubriaco e porta Cansu in hotel. La ragazza cade nella trappola e lui le rivela di conoscere il suo inganno.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.