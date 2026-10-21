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SERIE TV21 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 22 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 22 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 22 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 22 ottobre

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika cerca di avvicinarsi a Hasan Ali facendosi fotografare con Halit Can. Nel frattempo, Cagatay, Emir e Caner organizzano un piano per smascherare Cansu.

Dopo una finta lite con Yildiz, Cagatay si finge ubriaco e attira Cansu in hotel.

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