La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 22 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sahika cerca di avvicinarsi a Hasan Ali facendosi fotografare con Halit Can. Nel frattempo, Cagatay, Emir e Caner organizzano un piano per smascherare Cansu.
Dopo una finta lite con Yildiz, Cagatay si finge ubriaco e attira Cansu in hotel.