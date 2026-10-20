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SERIE TV20 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 21 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 21 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 21 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 21 ottobre

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika vuole raggiungere Cagatay alla cena a casa di Ender, per impedirle di influenzarlo a suo vantaggio.

Inoltre, la ragazza spiazza tutti dicendo che lei e Hasan Ali vogliono avere un bambino. Quest'ultimo cerca di convincere tutti che si tratta solo di uno scherzo, ma Sahika insiste a dire che si tratta della verità.

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