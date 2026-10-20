La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 21 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sahika vuole raggiungere Cagatay alla cena a casa di Ender, per impedirle di influenzarlo a suo vantaggio.
Inoltre, la ragazza spiazza tutti dicendo che lei e Hasan Ali vogliono avere un bambino. Quest'ultimo cerca di convincere tutti che si tratta solo di uno scherzo, ma Sahika insiste a dire che si tratta della verità.