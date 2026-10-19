La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 19 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender prova a convincere Hasan Ali ad allearsi con lei contro Sahika. L'uomo, però, mostra diffidenza e sospetta che qualcuno possa tradirlo, in particolare Mahmut.
Ender invita a cena Cagatay e Yildiz per festeggiare il trasferimento del ragazzo nell'azienda.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.