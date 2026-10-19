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Forbidden Fruit
SERIE TV19 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 19 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 19 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 19 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 19 ottobre

Gulenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4
Gulenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ender prova a convincere Hasan Ali ad allearsi con lei contro Sahika. L'uomo, però, mostra diffidenza e sospetta che qualcuno possa tradirlo, in particolare Mahmut.

Ender invita a cena Cagatay e Yildiz per festeggiare il trasferimento del ragazzo nell'azienda.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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