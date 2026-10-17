La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 17 ottobre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Cansu, parlando tra sé e sé, ammette di aver pensato di far cadere il bambino in mare e poco dopo viene sorpresa da Cagatay mentre fa saltare il piccolo un po’ troppo vicino all’acqua. Hasan Ali e Mahmut la confortano e convincono a partecipare alla festa.

Mert sta manipolando Zehra e ricattando Cagatay in cambio di denaro.

Dopo aver scoperto da Sedai della possibile relazione tra Cansu e Cagatay, Shaika ed Ender sono scioccate e decidono di approfondire la questione.

Anche Emir e Caner vengono informati a riguardo e sono indecisi se proteggere Yildiz, ignara di tutto, da una grande delusione

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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