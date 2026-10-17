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Forbidden Fruit
SERIE TV17 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 17 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 17 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 17 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 17 ottobre

Can Nergis (Mert) in una scena di Forbidden Fruit 4
Can Nergis (Mert) in una scena di Forbidden Fruit 4

Cansu, parlando tra sé e sé, ammette di aver pensato di far cadere il bambino in mare e poco dopo viene sorpresa da Cagatay mentre fa saltare il piccolo un po’ troppo vicino all’acqua. Hasan Ali e Mahmut la confortano e convincono a partecipare alla festa.

Mert sta manipolando Zehra e ricattando Cagatay in cambio di denaro.

Dopo aver scoperto da Sedai della possibile relazione tra Cansu e Cagatay, Shaika ed Ender sono scioccate e decidono di approfondire la questione.

Anche Emir e Caner vengono informati a riguardo e sono indecisi se proteggere Yildiz, ignara di tutto, da una grande delusione

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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