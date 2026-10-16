La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 17 ottobre dalle 15:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cagatay sorprende Cansu lanciare pericolosamente il bambino, rischiando di farlo cadere in acqua. La donna, sentendosi attaccata, cerca conforto da Mahmut e Hasan Ali.
Nel frattempo, Mert ricatta Cagatay in cambio di denaro e manipola Zehra.