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SERIE TV16 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 17 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 17 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 17 ottobre dalle 15:30 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 17 ottobre

Nilperi Sahinkaya (Cansu) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nilperi Sahinkaya (Cansu) in una scena di Forbidden Fruit 4

Cagatay sorprende Cansu lanciare pericolosamente il bambino, rischiando di farlo cadere in acqua. La donna, sentendosi attaccata, cerca conforto da Mahmut e Hasan Ali.

Nel frattempo, Mert ricatta Cagatay in cambio di denaro e manipola Zehra.

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