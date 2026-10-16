La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 16 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Mahmut rivela a Sedal i suoi sentimenti per Cansu.
Sahika invece, nonostante continui a manipolare Hasan Ali, decide di organizzare un servizio fotografico per ostentare il suo matrimonio e cerca di imporre investimenti web, trovando però il dissenso di Ender e di suo marito.
Nel frattempo, Yildiz si ritrova ad affrontare le critiche di Feride a proposito del dolce preparato per il compleanno di Cagatay.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.