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Forbidden Fruit
SERIE TV16 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 16 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 16 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 16 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 16 ottobre

Nesrin Cavadzade (Şahika) e Erdal Özyağcılar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden fruit 4
Nesrin Cavadzade (Şahika) e Erdal Özyağcılar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden fruit 4

Mahmut rivela a Sedal i suoi sentimenti per Cansu.

Sahika invece, nonostante continui a manipolare Hasan Ali, decide di organizzare un servizio fotografico per ostentare il suo matrimonio e cerca di imporre investimenti web, trovando però il dissenso di Ender e di suo marito.

Nel frattempo, Yildiz si ritrova ad affrontare le critiche di Feride a proposito del dolce preparato per il compleanno di Cagatay.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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