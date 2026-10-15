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SERIE TV15 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 16 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 16 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 16 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 16 ottobre

Mert Altinisik (Mahmut) in una scena di Forbidden Fruit 4
Mert Altinisik (Mahmut) in una scena di Forbidden Fruit 4

Mahmut si confida con Sedai e gli parla dell' amore che prova per Cansu.

Nel mentre, Sahika continua a manipolare Hasan Ali e organizza un'intervista e un servizio fotografico per ostentare il suo matrimonio con l'uomo.

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