La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 16 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Mahmut si confida con Sedai e gli parla dell' amore che prova per Cansu.
Nel mentre, Sahika continua a manipolare Hasan Ali e organizza un'intervista e un servizio fotografico per ostentare il suo matrimonio con l'uomo.