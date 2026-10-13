La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 13 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahik respinge le offerte di Hasan Ali e continua a tormentarlo, fingendosi una moglie impeccabile mentre semina molto disordine anche in azienda, dove si proclama "Signora Presidente". Il marito, infatti, sta per avere un esaurimento nervoso.
Nel frattempo, Hasan Ali approfitta della disperazione di Zehra e tende una trappola a Mert, costringendolo con pesanti minacce a cedergli le sue azioni. Poi promette a Zehra di occuparsi personalmente della loro gestione.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.