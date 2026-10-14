Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Forbidden Fruit
SERIE TV14 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 14 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 14 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 14 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 14 ottobre

Nesrin Cavadzade (Şahika) in una puntata di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Şahika) in una puntata di Forbidden Fruit 4

Sahika, dopo aver organizzato un servizio fotografico con suo marito Hasan Ali, infastidito dalla decisione, trascorre una giornata di shopping con Ender, alla quale regala degli orecchini, e incarica Mahmut di creare alcune fanpage a lei dedicate.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Il peccato e la vergogna
  • Rosy Abate - La serie
  • High school secrets
  • Il prezzo del tradimento
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • In sua difesa
  • Forget me not
  • Triangolo d'amore
  • Too young to love me
  • I segreti della porta accanto