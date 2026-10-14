La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 14 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika, dopo aver organizzato un servizio fotografico con suo marito Hasan Ali, infastidito dalla decisione, trascorre una giornata di shopping con Ender, alla quale regala degli orecchini, e incarica Mahmut di creare alcune fanpage a lei dedicate.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.