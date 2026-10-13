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SERIE TV13 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 14 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 14 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 14 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 14 ottobre

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika vuole farsi chiamare "Signora Presidente", per questo ha intenzione di pianificare un servizio fotografico per una rivista con il marito Hasan Ali. Quest'ultimo, però, non ne vuole sapere.

Nel frattempo, la donna decide di andare a fare shopping con Ender, a cui regala degli orecchini, e ordina a Mahmut di aprirle delle fanpage.

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