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SERIE TV14 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 15 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 15 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 15 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 15 ottobre

Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4

Cagatay chiede a Sedai di avere degli uomini per sistemare la faccenda del ricatto. Intanto Zehra, dopo aver divorziato da Mert, si trasferisce da Hasan Ali. Successivamente va a trovare Yildiz ma viene umiliata da Feride e Asuman.

Infine, Mert supplica Zehra di concedergli una seconda possibilità.

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