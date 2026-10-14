La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 15 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cagatay chiede a Sedai di avere degli uomini per sistemare la faccenda del ricatto. Intanto Zehra, dopo aver divorziato da Mert, si trasferisce da Hasan Ali. Successivamente va a trovare Yildiz ma viene umiliata da Feride e Asuman.
Infine, Mert supplica Zehra di concedergli una seconda possibilità.