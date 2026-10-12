La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 12 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender e Caner sono pronti a lasciare la loro vecchia casa e nel mentre commentano insieme il matrimonio di Sahika e Hasan Ali.
Nel frattempo, Yildiz rivela che Zehra e Mert stanno divorziando. Nella villa, Hasan Ali tenta di negoziare un divorzio con Sahika tramite il suo avvocato, ma la donna non ha intenzione di cedere.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.