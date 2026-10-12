La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 12 ottobre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Ender e Caner sono pronti a lasciare la loro vecchia casa e nel mentre commentano insieme il matrimonio di Sahika e Hasan Ali.

Nel frattempo, Yildiz rivela che Zehra e Mert stanno divorziando. Nella villa, Hasan Ali tenta di negoziare un divorzio con Sahika tramite il suo avvocato, ma la donna non ha intenzione di cedere.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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