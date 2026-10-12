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Forbidden Fruit
SERIE TV12 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 12 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 12 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 12 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 12 ottobre

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ender e Caner sono pronti a lasciare la loro vecchia casa e nel mentre commentano insieme il matrimonio di Sahika e Hasan Ali.

Nel frattempo, Yildiz rivela che Zehra e Mert stanno divorziando. Nella villa, Hasan Ali tenta di negoziare un divorzio con Sahika tramite il suo avvocato, ma la donna non ha intenzione di cedere.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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