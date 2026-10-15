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Forbidden Fruit
SERIE TV15 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 15 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 15 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 15 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 15 ottobre

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

In gran segreto, Cagatay chiede a Sedai degli uomini per sistemare la faccenda del ricatto.

Dopo aver divorziato da Mert grazie all'intervento di Hasan Ali, Zehra si trasferisce da lui e va a trovare Yildiz.

Mert supplica Zehra di concedergli una seconda possibilità.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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