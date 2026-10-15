La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 15 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
In gran segreto, Cagatay chiede a Sedai degli uomini per sistemare la faccenda del ricatto.
Dopo aver divorziato da Mert grazie all'intervento di Hasan Ali, Zehra si trasferisce da lui e va a trovare Yildiz.
Mert supplica Zehra di concedergli una seconda possibilità.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.