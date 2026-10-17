La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 19 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Mentre Ender prova a mettere Hasan Ali contro Sahika, l’uomo resta diffidente e inizia sospettare che qualcuno del suo staff voglia tradirlo.
Nel frattempo, Cagatay e Yildiz ricevono un invito a cena.