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SERIE TV17 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 19 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 19 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 19 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 19 ottobre

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Mentre Ender prova a mettere Hasan Ali contro Sahika, l’uomo resta diffidente e inizia sospettare che qualcuno del suo staff voglia tradirlo.

Nel frattempo, Cagatay e Yildiz ricevono un invito a cena.

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