Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 26 a sabato 31 ottobre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Yildiz, ferita dalle continue menzogne di Cagatay, si rifugia in un hotel con il piccolo Halit Can. Hasan Ali va a trovarla e la convince a trasferirsi temporaneamente a casa sua.
Yildiz scopre che Cansu potrebbe essere stata ingaggiata da Ender e Sahika per separarla da Cagatay.
Sahika, decisa a far riavvicinare Cagatay e Yildiz, escogita un piano per lasciarli soli a casa. Cansu, però, quella sera appicca un incendio alla villa.
In ospedale, Yildiz si risveglia da un coma lungo cinque anni e Cagatay le confessa di essersi risposato. La ragazza scopre che durante quegli anni sono cambiate varie cose.
Sahika fa la cantante insieme a Zehra. Ender è diventata la migliore amica di Cansu ed è sposata con Sedai, che è a capo dell'azienda.