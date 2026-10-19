Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 26 a sabato 31 ottobre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma ), la serie televisiva turca di Canale 5 . Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Yildiz, ferita dalle continue menzogne di Cagatay, si rifugia in un hotel con il piccolo Halit Can. Hasan Ali va a trovarla e la convince a trasferirsi temporaneamente a casa sua.

Yildiz scopre che Cansu potrebbe essere stata ingaggiata da Ender e Sahika per separarla da Cagatay.

Sahika, decisa a far riavvicinare Cagatay e Yildiz, escogita un piano per lasciarli soli a casa. Cansu, però, quella sera appicca un incendio alla villa.

In ospedale, Yildiz si risveglia da un coma lungo cinque anni e Cagatay le confessa di essersi risposato. La ragazza scopre che durante quegli anni sono cambiate varie cose.

Sahika fa la cantante insieme a Zehra. Ender è diventata la migliore amica di Cansu ed è sposata con Sedai, che è a capo dell'azienda.