Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Forbidden Fruit
SERIE TV19 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le trame della settimana dal 26 al 31 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi dell'amata soap opera turca in onda su Canale 5
Condividi:

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 26 a sabato 31 ottobre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 4: le trame dal 26 al 31 ottobre

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz, ferita dalle continue menzogne di Cagatay, si rifugia in un hotel con il piccolo Halit Can. Hasan Ali va a trovarla e la convince a trasferirsi temporaneamente a casa sua.

Yildiz scopre che Cansu potrebbe essere stata ingaggiata da Ender e Sahika per separarla da Cagatay.

Sahika, decisa a far riavvicinare Cagatay e Yildiz, escogita un piano per lasciarli soli a casa. Cansu, però, quella sera appicca un incendio alla villa.

In ospedale, Yildiz si risveglia da un coma lungo cinque anni e Cagatay le confessa di essersi risposato. La ragazza scopre che durante quegli anni sono cambiate varie cose.

Sahika fa la cantante insieme a Zehra. Ender è diventata la migliore amica di Cansu ed è sposata con Sedai, che è a capo dell'azienda.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Love devotion
  • Triangolo d'amore
  • Il prezzo del tradimento
  • In sua difesa
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • Il peccato e la vergogna
  • High school secrets
  • Too young to love me
  • Rosy Abate - La serie
  • Forget me not
  • I segreti della porta accanto