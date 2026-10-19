La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 20 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Hasan Ali e Sedai escogitano un piano per trarre in inganno Sahika: vogliono farle credere che stanno indagando su Mahmut.
Sahika, allora, convoca quest'ultimo ma i due non sanno di essere registrati da Sedai, il quale scopre così che è Mahmut il traditore.